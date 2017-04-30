Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Педро 66
Кэхилл 79
Виллиан 86
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
30 апр. 2017, 16:05 МСК
30.04.2017, 16:05 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
26
Дэвис
Том Дэвис
90
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
72
8
Баркли
Росс Баркли
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Валенсия
Эннер Валенсия
72
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
43
Кенни
Джонджо Кенни
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
18
Бэрри
Гарет Бэрри
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс
31
Лукман
Адемола Лукман
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
82
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
79'
79'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
85
21
Матич
Неманья Матич
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
19
Коста
Диего Коста
90
11
Педро
Педро
66'
66'
82
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
5
Зума
Курт Зума
6
Аке
Натан Аке
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
86'
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Батшуайи
Миши Батшуайи