Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ришарлисон 5
Калверт-Льюин 49
Калверт-Льюин 84
3:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Ковачич 52
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
7 дек. 2019, 15:30 МСК
7.12.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
86
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
82
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
49'
84'
49', 84'
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
5'
5'
71
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
20
Бернард
Бернард
26
Дэвис
Том Дэвис
14
Тосун
Дженк Тосун
29
Ниасс
Умар Ниасс
27
Кен
Мойзе Кен
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
71
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
52'
52'
90
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
82
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
33
Эмерсон
Эмерсон
29
Томори
Фикайо Томори
8
Баркли
Росс Баркли
5
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи