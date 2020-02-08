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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бернард 18
Ришарлисон 58
Калверт-Льюин 88
3:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 51
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
8 февр. 2020, 15:30 МСК
8.02.2020, 15:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
20
Бернард
Бернард
18'
18'
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
88'
88'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
58'
58'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
9
Айю
Жордан Айю
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
51'
51'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
8
Куяте
Шейку Куяте
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд