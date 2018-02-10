Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Сигурдссон 46
Ниасс 51
Дэвис 75
3:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 83
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
10 февр. 2018, 18:00 МСК
10.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
13
Мангала
Эльяким Мангала
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
46'
46'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
75'
75'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
51'
51'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
43
Кенни
Джонджо Кенни
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
7
Боласи
Янник Боласи
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
14
Тосун
Дженк Тосун
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
83'
83'
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
9
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
23
Суаре
Папе Суаре
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
31
Ракип
Эрдаль Ракип