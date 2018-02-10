Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Сигурдссон 46
Ниасс 51
Дэвис 75
3:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 83
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
10 февр. 2018, 18:00 МСК
10.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
13
Мангала
Эльяким Мангала
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
46'
46'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
75'
75'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
51'
51'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
43
Кенни
Джонджо Кенни
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
7
Боласи
Янник Боласи
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
14
Тосун
Дженк Тосун
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
83'
83'
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
9
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
23
Суаре
Папе Суаре
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
31
Ракип
Эрдаль Ракип