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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
10 авг. 2019, 17:00 МСК
10.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
65
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
83
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
7
Майер
Макс Майер
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
8
Куяте
Шейку Куяте
23
Камараса
Виктор Камараса
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
11
Заха
Вилфрид Заха
Эвертон
мин
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
79
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
45
20
Бернард
Бернард
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
69
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
27
Кен
Мойзе Кен