Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
МакАртур 2
Заха 35
2:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бэйнс 6
Ниасс 45
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
2'
2'
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
35'
35'
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
23
Суаре
Папе Суаре
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
6'
6'
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
45'
45'
90
31
Лукман
Адемола Лукман
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
15
Мартина
Куко Мартина
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Руни
Уэйн Руни
9
Рамирес
Сандро Рамирес