Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ришарлисон 5
Ивоби 12
Ришарлисон 80
3:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Сайсс 9
Хименес 75
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
1 сент. 2019, 16:00 МСК
1.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
12'
12'
76
13
Мина
Йерри Мина
90
27
Кен
Мойзе Кен
76
7
Ришарлисон
Ришарлисон
80'
5'
80', 5'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
20
Бернард
Бернард
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
14
Тосун
Дженк Тосун
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
9
Хименес
Рауль Хименес
75'
75'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
84
27
Сайсс
Ромен Сайсс
9'
9'
59
10
Кутроне
Патрик Кутроне
68
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
19
Кастро
Хонни Кастро
4
Вальехо
Хесус Вальехо
28
Моутинью
Жоао Моутинью
18
Жота
Диогу Жота
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
7
Нету
Педру Нету