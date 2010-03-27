Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
27 марта 2010, 18:00 МСК
27.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
70
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джонс
Даниэль Джонс
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Уорд
Стивен Уорд
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Кеох
Эндрю Кеох
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
88
0
Осман
Леон Осман
83
0
Саа
Луи Саа
76
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Айегбени
Якубу Айегбени