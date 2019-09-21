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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:2
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Мина 40
Муссе 79
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
21 сент. 2019, 17:00 МСК
21.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
55
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
71
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
20
Бернард
Бернард
55
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
13
Мина
Йерри Мина
40'
40'
90
27
Кен
Мойзе Кен
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
64
11
Робинсон
Каллум Робинсон
62
9
МакБарни
Оливер МакБарни
83
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
18
Фримен
Кирон Фримен
14
Моррисон
Равель Моррисон
23
Осборн
Бен Осборн
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе
79'