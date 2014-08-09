Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Смольников 26
Рондон 33
Халк 36
Рондон 47
Халк 54
Шатов 62
Кержаков 72
Кержаков 78
8:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Айдов 86
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
9 авг. 2014, 16:00 МСК
9.08.2014, 16:00 МСК
суббота
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
46
19
Смольников
Игорь Смольников
26'
26'
90
35
Данни
Данни
90
17
Шатов
Олег Шатов
62'
62'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
20
Файзулин
Виктор Файзулин
59
7
Халк
Халк
54'
36'
54'
36'
59
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
33'
47'
33', 47'
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
14
Губочан
Томаш Губочан
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
99
Соловьев
Иван Соловьев
11
Кержаков
Александр Кержаков
78'
72'
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
86'
86'
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
67
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
40
Кулешов
Юрий Кулешов
90
7
Фомин
Семен Фомин
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
76
18
Пугин
Алексей Пугин
61
10
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
15
Тараканов
Егор Тараканов
5
Князев
Иван Князев
33
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Багаев
Михаил Багаев
77
Салугин
Александр Салугин