Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Смольников 26
Рондон 33
Халк 36
Рондон 47
Халк 54
Шатов 62
Кержаков 72
Кержаков 78
8:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Айдов 86
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
9 авг. 2014, 16:00 МСК
9.08.2014, 16:00 МСК
суббота
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
46
19
Смольников
Игорь Смольников
26'
26'
90
35
Данни
Данни
90
17
Шатов
Олег Шатов
62'
62'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
20
Файзулин
Виктор Файзулин
59
7
Халк
Халк
54'
36'
54'
36'
59
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
33'
47'
33', 47'
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
14
Губочан
Томаш Губочан
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
99
Соловьев
Иван Соловьев
11
Кержаков
Александр Кержаков
78'
72'
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
86'
86'
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
67
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
40
Кулешов
Юрий Кулешов
90
7
Фомин
Семен Фомин
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
76
18
Пугин
Алексей Пугин
61
10
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
15
Тараканов
Егор Тараканов
5
Князев
Иван Князев
33
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Багаев
Михаил Багаев
77
Салугин
Александр Салугин