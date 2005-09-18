Матч завершен
Торпедо
Москва
0:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 сент. 2005, 16:00 МСК
18.09.2005, 16:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы