Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
23 марта 2002, -:- МСК
23.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы