Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
5 мая 2005, 17:30 МСК
5.05.2005, 17:30 МСК
четверг
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы