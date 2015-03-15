Матч завершен
Торпедо
Москва
Смарасон 90
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 34
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
15 марта 2015, 16:00 МСК
15.03.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
93
3
Кокошка
Адам Кокошка
93
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
77
Салугин
Александр Салугин
60
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
14
Путило
Антон Путило
93
19
Зенев
Сергей Зенев
46
27
Угу Виейра
Угу Виейра
93
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
31
Смарасон
Арнор Смарасон
90'
18
Пугин
Алексей Пугин
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
91
Кертанов
Константин Кертанов
71
Базелюк
Константин Базелюк
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
93
4
Кришито
Доменико Кришито
93
24
Гарай
Эсекьель Гарай
93
13
Нету
Луиш Нету
93
19
Смольников
Игорь Смольников
93
17
Шатов
Олег Шатов
58
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
93
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
93
28
Витсель
Аксель Витсель
93
7
Халк
Халк
34'
34'
87
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
70
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
71
Бабурин
Егор Бабурин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
58
Зуев
Илья Зуев
33
Родич
Милан Родич
35
Данни
Данни
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
8
Могилевец
Павел Могилевец
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
Шейдаев
Рамиль Шейдаев