Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 90
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Дуглас Сантос 80
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
3 авг. 2019, 21:30 МСК
3.08.2019, 21:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
80'
80'
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Жирков
Юрий Жирков
86
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
71
22
Дзюба
Артем Дзюба
90'
90'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
2
Маммана
Эмануэль Маммана
90
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
24
Ригони
Эмилиано Ригони
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
8
Малком
Малком
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
77
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
21
Намли
Юнес Намли
60
9
Ари
Ари
90
7
Кабелла
Реми Кабелла
57
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
31
Ещенко
Сергей Ещенко
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
33
Берг
Маркус Берг
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов