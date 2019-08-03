Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 90
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Дуглас Сантос 80
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
3 авг. 2019, 21:30 МСК
3.08.2019, 21:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
80'
80'
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Жирков
Юрий Жирков
86
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
71
22
Дзюба
Артем Дзюба
90'
90'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
2
Маммана
Эмануэль Маммана
90
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
24
Ригони
Эмилиано Ригони
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
8
Малком
Малком
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
77
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
21
Намли
Юнес Намли
60
9
Ари
Ари
90
7
Кабелла
Реми Кабелла
57
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
31
Ещенко
Сергей Ещенко
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
33
Берг
Маркус Берг
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов