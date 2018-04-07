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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 33
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Шатов 22
Классон 88
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
7 апр. 2018, 16:30 МСК
7.04.2018, 16:30 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
42
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
72
89
Ерохин
Александр Ерохин
33'
33'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
83
17
Заболотный
Антон Заболотный
57
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
14
Кузяев
Далер Кузяев
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
7
Полоз
Дмитрий Полоз
33
Панюков
Андрей Панюков
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
88'
88'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
86
33
Перейра
Маурисио Перейра
71
17
Шатов
Олег Шатов
22'
22'
79
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
52
Латышонок
Евгений Латышонок
1
Крицюк
Станислав Крицюк
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Вандерсон
Вандерсон
9
Иван
Андрей Иван