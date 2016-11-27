Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Измайлов 90
Окриашвили 90
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 86
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
27 нояб. 2016, 19:00 МСК
27.11.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
63
77
Каборе
Шарль Каборе
90
2
Измайлов
Марат Измайлов
90'
90'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
84
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
58
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
1
Крицюк
Станислав Крицюк
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
18
Быстров
Владимир Быстров
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
90'
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
9
Ари
Ари
14
Вандерсон
Вандерсон
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
78
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
29
Мак
Роберт Мак
88
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
84
22
Дзюба
Артем Дзюба
86'
86'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
83
Обухов
Игорь Обухов
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
23
Чернов
Евгений Чернов
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич