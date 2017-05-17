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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 12
1:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
17 мая 2017, 19:30 МСК
17.05.2017, 19:30 МСК
среда
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
45
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
75
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
12'
12'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
2
Анюков
Александр Анюков
60
Иванович
Бранислав Иванович
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
24
Молло
Йоан Молло
14
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
88
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
75
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
57
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
19
Абаев
Илья Абаев
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
17
Калешин
Виталий Калешин
3
Налдо
Налдо
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
14
Вандерсон
Вандерсон