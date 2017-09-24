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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 30
Полоз 36
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
24 сент. 2017, 19:00 МСК
24.09.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
79
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
75
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
90
Смолов
Федор Смолов
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
52
Латышонок
Евгений Латышонок
55
Янбаев
Ренат Янбаев
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
47
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
7
Вандерсон
Вандерсон
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
86
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
36'
36'
69
89
Ерохин
Александр Ерохин
30'
30'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
71
Бабурин
Егор Бабурин
2
Анюков
Александр Анюков
19
Смольников
Игорь Смольников
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
50
Карпов
Максим Карпов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
5
Паредес
Леандро Паредес
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
11
Дриусси
Себастьян Дриусси