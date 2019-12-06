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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 6
Иванович 35
Дзюба 45
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
6 дек. 2019, 19:30 МСК
6.12.2019, 19:30 МСК
пятница
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
35'
35'
61
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
81
21
Ерохин
Александр Ерохин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
45'
45'
74
7
Азмун
Сердар Азмун
6'
6'
90
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
20
Мак
Роберт Мак
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
38
Мусаев
Леон Мусаев
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
74
18
Ордец
Иван Ордец
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
57
14
Юсупов
Артур Юсупов
58
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
44
Шунич
Тони Шунич
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
77
Каборе
Шарль Каборе
23
Соснин
Антон Соснин
9
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
90
Обольский
Николай Обольский