Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
10 сент. 2017, 14:00 МСК
10.09.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
11
Темников
Иван Темников
90
27
Соу
Самба Соу
90
6
Тиам
Хали Тиам
90
23
Соснин
Антон Соснин
77
8
Панченко
Кирилл Панченко
80
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
4
Шунич
Тони Шунич
54
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
10
Зотов
Александр Зотов
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
77
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
86
10
Ригони
Эмилиано Ригони
55
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
53
Анюков
Александр Анюков
82
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
55
Капленко
Кирилл Капленко
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз