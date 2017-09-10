Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
10 сент. 2017, 14:00 МСК
10.09.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
11
Темников
Иван Темников
90
27
Соу
Самба Соу
90
6
Тиам
Хали Тиам
90
23
Соснин
Антон Соснин
77
8
Панченко
Кирилл Панченко
80
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
4
Шунич
Тони Шунич
54
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
10
Зотов
Александр Зотов
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
77
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
86
10
Ригони
Эмилиано Ригони
55
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
53
Анюков
Александр Анюков
82
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
55
Капленко
Кирилл Капленко
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз