Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 57
Скроботов 90
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Шунич 88
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
18 апр. 2018, 19:30 МСК
18.04.2018, 19:30 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
53
4
Кришито
Доменико Кришито
57'
57'
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
68
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
87
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
70
Гойло
Никита Гойло
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
90'
27
Оздоев
Магомед Оздоев
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
17
Заболотный
Антон Заболотный
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
72
4
Шунич
Тони Шунич
88'
88'
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
62
27
Соу
Самба Соу
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
65
Запасные
89
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
62
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
86
Грулев
Вячеслав Грулев
65
Москвичев
Владимир Москвичев
7
Марков
Евгений Марков
13
Черных
Федор Черных
90
Обольский
Николай Обольский