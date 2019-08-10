Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 10
Оздоев 88
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
10 авг. 2019, 19:00 МСК
10.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
13
34
Рауш
Константин Рауш
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
63
77
Каборе
Шарль Каборе
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
46
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
19
Плиев
Заурбек Плиев
7
Ордец
Иван Ордец
20
Морозов
Григорий Морозов
12
Евгеньев
Роман Евгеньев
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
12
Калинин
Игорь Калинин
9
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
10
Черных
Федор Черных
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
46
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
88'
88'
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
64
22
Дзюба
Артем Дзюба
10'
10'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Маммана
Эмануэль Маммана
90
Мевля
Миха Мевля
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
24
Ригони
Эмилиано Ригони
8
Малком
Малком