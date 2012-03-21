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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Мисимович 73
Кубок России, 1/4 финала
Кубок России,
1/4 финала
Россия
21 марта 2012, 19:30 МСК
21.03.2012, 19:30 МСК
среда
Составы
Зенит
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
84
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
74
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
0
Лазович
Данко Лазович
46
Запасные
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Лукович
Александар Лукович
0
Аршавин
Андрей Аршавин
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Кержаков
Александр Кержаков
0
Канунников
Максим Канунников
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
85
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
73'
73'
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
90
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Ломич
Марко Ломич
0
Сапета
Александр Сапета
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Кокорин
Александр Кокорин