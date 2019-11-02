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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 73
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 45
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
2 нояб. 2019, 19:00 МСК
2.11.2019, 19:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
60
18
Жирков
Юрий Жирков
88
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
68
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
78
Васютин
Александр Васютин
19
Смольников
Игорь Смольников
4
Осорио
Йордан Осорио
17
Шатов
Олег Шатов
20
Ерохин
Александр Ерохин
73'
19
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
60
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
29
Бийол
Яка Бийол
90
8
Влашич
Никола Влашич
45'
45'
90
9
Чалов
Федор Чалов
78
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
49
Тороп
Владислав Тороп
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
27
Гогуа
Седрик Гогуа
89
Кучаев
Константин Кучаев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос