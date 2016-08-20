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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жирков 45
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Еременко 24
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
67
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
46
28
Витсель
Аксель Витсель
90
18
Жирков
Юрий Жирков
45'
45'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
79
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
51
Рудаков
Максим Рудаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
7
Жулиано
Жулиано
22
Дзюба
Артем Дзюба
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
78
25
Еременко
Роман Еременко
24'
24'
90
7
Тошич
Зоран Тошич
30
19
Траоре
Ласина Траоре
65
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
23
Страндберг
Карлос Страндберг