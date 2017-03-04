Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
4 марта 2017, 16:30 МСК
4.03.2017, 16:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
68
27
Оланаре
Аарон Оланаре
74
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
7
Тошич
Зоран Тошич
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
20
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
83
35
Данни
Данни
82
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
81
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
60
Иванович
Бранислав Иванович
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Шатов
Олег Шатов
24
Молло
Йоан Молло
14
Юсупов
Артур Юсупов
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич