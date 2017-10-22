Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 окт. 2017, 16:30 МСК
22.10.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
71
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Витиньо
Витиньо
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
46
4
Кришито
Доменико Кришито
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
58
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
70
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
19
Смольников
Игорь Смольников
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
22
Дзюба
Артем Дзюба