Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
29 апр. 2018, 16:30 МСК
29.04.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
53
Иванович
Бранислав Иванович
18
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
85
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
87
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
70
Гойло
Никита Гойло
18
Жирков
Юрий Жирков
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
27
Оздоев
Магомед Оздоев
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
7
Полоз
Дмитрий Полоз
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
17
Головин
Александр Головин
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
79
7
Муса
Ахмед Муса
90
63
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
78
Миланов
Георгий Миланов
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Витиньо
Витиньо
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов