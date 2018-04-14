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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 36
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
14 апр. 2018, 16:30 МСК
14.04.2018, 16:30 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
77
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
53
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
36'
36'
70
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
70
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
19
Антон
Пол Антон
65
57
Мусалов
Магомед Мусалов
84
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
1
Сугробов
Владимир Сугробов
98
Будаков
Александр Будаков
2
Армаш
Игорь Армаш
88
Поку
Квадво Поку
96
Глебов
Данил Глебов
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
99
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
88
Маркелов
Иван Маркелов
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Калмыков
Амур Калмыков