Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 73
1:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Яковлев 21
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
8 апр. 2017, 19:00 МСК
8.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
85
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
59
7
Жулиано
Жулиано
90
23
Эрнани
Эрнани
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
73'
73'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
19
Смольников
Игорь Смольников
4
Кришито
Доменико Кришито
13
Нету
Луиш Нету
17
Шатов
Олег Шатов
24
Молло
Йоан Молло
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
75
91
Яковлев
Павел Яковлев
21'
21'
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
68
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
61
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
24
Фильцов
Александр Фильцов
37
Дудиев
Аслан Дудиев
25
Белый
Максим Белый
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
8
Хубулов
Арсен Хубулов
90
Лях
Андрей Лях
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
99
Прудников
Александр Прудников
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров