Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Это'О 60
Кубок России, 1/2 финала

Кубок России,

1/2 финала

Россия
8 мая 2013, 18:30 МСК
8.05.2013, 18:30 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Нету
Луиш Нету
90
0
Анюков
Александр Анюков
79
0
Данни
Данни
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
69
0
Широков
Роман Широков
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Халк
Халк
90
Запасные
0
Бабурин
Егор Бабурин
0
Алвеш
Бруну Алвеш
0
Лукович
Александар Лукович
0
Родич
Милан Родич
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Бухаров
Александр Бухаров
0
Джорджевич
Лука Джорджевич
Анжи
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Эвертон
Эвертон
19
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Жусилей
Жусилей
84
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
60'
60'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Спахич
Эмир Спахич
0
Агаларов
Камиль Агаларов
0
Шатов
Олег Шатов
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
0
Траоре
Ласина Траоре