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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Данченко 20
Кацаев 59
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 57
Паредес 85
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
1 окт. 2017, 19:00 МСК
1.10.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
46
97
Фибел
Томас Фибел
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
20'
20'
84
99
Прудников
Александр Прудников
72
Запасные
47
Лория
Георгий Лория
88
Шлеев
Юрий Шлеев
2
Армаш
Игорь Армаш
10
Кацаев
Адлан Кацаев
59'
29
Афонин
Вадим Афонин
9
Хубулов
Арсен Хубулов
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
25
Паном
Гаточ Паном
19
Долгов
Павел Долгов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
23
Мевля
Миха Мевля
80
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
62
5
Паредес
Леандро Паредес
85'
85'
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
52
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
57'
57'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
19
Смольников
Игорь Смольников
49
Терентьев
Денис Терентьев
50
Карпов
Максим Карпов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
14
Кузяев
Далер Кузяев
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
11
Дриусси
Себастьян Дриусси