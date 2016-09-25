Матч завершен
Анжи
Махачкала
Бериша 28
Боли 64
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 6
Дзюба 18
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
25 сент. 2016, 19:30 МСК
25.09.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
14
Бериша
Бернард Бериша
28'
28'
87
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
10
Иличевич
Иво Иличевич
82
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
90
28
Будковский
Филипп Будковский
56
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
26
Шандао
Шандао
67
Тигиев
Георгий Тигиев
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
20
Мутари
Амаду Мутари
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
64'
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
29
Мак
Роберт Мак
56
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
67
7
Жулиано
Жулиано
90
17
Шатов
Олег Шатов
79
22
Дзюба
Артем Дзюба
6'
18'
6', 18'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
83
Обухов
Игорь Обухов
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
9
Кокорин
Александр Кокорин
77
Джорджевич
Лука Джорджевич