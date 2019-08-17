Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 авг. 2019, 19:00 МСК
17.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
46
21
Ерохин
Александр Ерохин
68
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
24
Ригони
Эмилиано Ригони
83
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
3
Терентьев
Денис Терентьев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
90
Мевля
Миха Мевля
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
18
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
19
Иванов
Олег Иванов
81
23
Швец
Антон Швец
90
77
Бериша
Бернард Бериша
62
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
5
Мусалов
Магомед Мусалов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
7
Кадыров
Халид Кадыров
33
Гащенков
Михаил Гащенков
21
Роши
Одисе Роши
87
Садулаев
Лечи Садулаев
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
95
Митришев
Магомед Митришев
9
Понсе
Андрес Понсе