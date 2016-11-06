Матч завершен
Ахмат
Грозный
Балай 34
Балай 38
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Мак 10
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
6 нояб. 2016, 17:00 МСК
6.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
72
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
95
Митришев
Магомед Митришев
82
21
Роши
Одисе Роши
90
18
Балай
Беким Балай
34'
38'
34', 38'
82
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
6
Адилсон
Адилсон
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
18
Жирков
Юрий Жирков
66
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
29
Мак
Роберт Мак
10'
10'
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
74
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
73
Запасные
83
Обухов
Игорь Обухов
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
23
Чернов
Евгений Чернов
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич