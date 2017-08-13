Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Паредес 28
Кокорин 51
Кузяев 68
Жирков 84
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
13 авг. 2017, 20:00 МСК
13.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
49
Терентьев
Денис Терентьев
57
17
Шатов
Олег Шатов
66
14
Кузяев
Далер Кузяев
68'
68'
74
5
Паредес
Леандро Паредес
28'
28'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
51'
51'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
84'
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
50
Карпов
Максим Карпов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
22
Дзюба
Артем Дзюба
14
Полоз
Дмитрий Полоз
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
2
Родолфо
Родолфо
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
69
23
Швец
Антон Швец
90
8
Лео
Лео
77
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
90
14
Раванелли
Раванелли
46
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
18
Плиев
Заурбек Плиев
15
Семенов
Андрей Семенов
44
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
53
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
18
Балай
Беким Балай