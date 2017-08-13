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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Паредес 28
Кокорин 51
Кузяев 68
Жирков 84
4:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
13 авг. 2017, 20:00 МСК
13.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
49
Терентьев
Денис Терентьев
57
17
Шатов
Олег Шатов
66
14
Кузяев
Далер Кузяев
68'
68'
74
5
Паредес
Леандро Паредес
28'
28'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
51'
51'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
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2
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Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
2
Родолфо
Родолфо
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4
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90
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Раванелли
Раванелли
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16
Городов
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18
Плиев
Заурбек Плиев
15
Семенов
Андрей Семенов
44
Кадыров
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21
Роши
Одисе Роши
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