Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 дек. 2017, 19:30 МСК
11.12.2017, 19:30 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
68
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
21
Роши
Одисе Роши
90
95
Митришев
Магомед Митришев
76
8
Лео
Лео
83
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
0
Гиголаев
Роланд Гиголаев
7
Кадыров
Халид Кадыров
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
69
55
Капленко
Кирилл Капленко
54
18
Жирков
Юрий Жирков
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
99
Лунев
Андрей Лунев
88
Богаев
Дмитрий Богаев
50
Карпов
Максим Карпов
30
Маммана
Эмануэль Маммана
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
7
Полоз
Дмитрий Полоз
11
Дриусси
Себастьян Дриусси