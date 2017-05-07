Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 65
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
7 мая 2017, 19:00 МСК
7.05.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
70
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
7
Жулиано
Жулиано
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
83
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
71
Бабурин
Егор Бабурин
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
13
Нету
Луиш Нету
24
Молло
Йоан Молло
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
80
23
Пирис
Факундо Пирис
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
67
19
Иванов
Олег Иванов
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
65'
65'
76
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Гьембер
Норберт Гьембер
27
Оздоев
Магомед Оздоев
20
Торже
Габриэль Торже
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
14
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
18
Балай
Беким Балай