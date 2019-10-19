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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Хименес 61
1:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 53
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
9
Хименес
Рауль Хименес
61'
61'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
10
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
18
Жота
Диогу Жота
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
Саутгемптон
мин
28
Ганн
Ангус Ганн
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
53'
53'
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
5
Стивенс
Джек Стивенс
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
38
Дансо
Кевин Дансо
7
Лонг
Шейн Лонг
10
Адамс
Че Адамс