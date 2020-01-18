Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Беднарек 15
Лонг 35
2:3
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Нету 53
Хименес 65
Хименес 76
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
15'
15'
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
78
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
71
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
35'
35'
71
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
12
Дженепо
Мусса Дженепо
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
76'
65'
76'
65'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
7
Нету
Педру Нету
53'
53'
86
Запасные
21
Радди
Джон Радди
49
Килман
Макс Килман
59
Буур
Оскар Буур
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
6
Жордау
Бруну Жордау
56
Эшли-Сил
Бенни Эшли-Сил