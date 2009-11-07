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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Крэддок 89
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Зубар 28
Крэддок 36
Фабрегас 45
Аршавин 66
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2009, 20:30 МСК
7.11.2009, 20:30 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
89'
36'
89'
36'
90
0
Зубар
Рональд Зубар
28'
28'
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
74
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
65
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
80
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
90
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Халфорд
Грег Халфорд
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Кайтли
Майкл Кайтли
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Кеох
Эндрю Кеох
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
66'
66'
75
0
Диаби
Абу Диаби
25
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
45'
45'
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Эдуардо
Эдуардо
71
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Сонг
Александр Сонг
0
Насри
Самир Насри