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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 90
1:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
3 апр. 2010, 17:00 МСК
3.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
64
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
70
0
Росицки
Томаш Росицки
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
Эдуардо
Эдуардо
80
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Диаби
Абу Диаби
0
Насри
Самир Насри
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90'
0
Вела
Карлос Вела
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Джонс
Даниэль Джонс
68
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Дойл
Кевин Дойл
68
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
83
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
0
Уорд
Стивен Уорд
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Кеох
Эндрю Кеох