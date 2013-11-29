Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Родригес 31
1:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 19
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
29 нояб. 2013, 22:30 МСК
29.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
31'
31'
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
87
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Перишич
Иван Перишич
76
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
85
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Дост
Бас Дост
0
Кучке
Стефан Кучке
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
19'
19'
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
61
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа