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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Манджукич 46
Шефер 75
2:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Берг 47
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
23 марта 2012, 22:30 МСК
23.03.2012, 22:30 МСК
пятница
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Шефер
Марсель Шефер
75'
75'
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Полак
Ян Полак
83
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Жозуэ
Жозуэ
65
0
Манджукич
Марио Манджукич
46'
46'
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Треш
Кристиан Треш
0
Виейринья
Виейринья
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
76
0
Яролим
Давид Яролим
83
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
80
0
Петрич
Младен Петрич
90
0
Берг
Маркус Берг
47'
47'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Брума
Джеффри Брума
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Торе
Гекхан Торе
0
Сон
Хын-Мин Сон