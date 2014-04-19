Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Иличевич 58
1:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Перишич 2
Де Брюйне 42
Олич 49
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
19 апр. 2014, 19:30 МСК
19.04.2014, 19:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
15
Адлер
Рене Адлер
90
4
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
3
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
2
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
37
Теше
Роберт Теше
90
8
Ринкон
Томас Ринкон
73
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
56
11
Иличевич
Иво Иличевич
58'
58'
86
19
Ирачек
Петр Ирачек
90
9
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
31
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
1
Дробны
Ярослав Дробны
5
Джуру
Йохан Джуру
16
Собич
Лассе Собич
27
Демирбай
Керем Демирбай
25
Джон
Ола Джон
33
Маджио
Маттиа Маджио
Вольфсбург
мин
20
Грюн
Макс Грюн
90
25
Налдо
Налдо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
29
Полак
Ян Полак
86
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
9
Перишич
Иван Перишич
2'
2'
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
42'
42'
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
76
11
Олич
Ивица Олич
49'
49'
83
Запасные
21
Древес
Патрик Древес
2
Окс
Патрик Окс
4
Шефер
Марсель Шефер
8
Виейринья
Виейринья
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
6
Медойевич
Слободан Медойевич