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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кьер 68
1:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Байстер 26
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
2 дек. 2012, 19:30 МСК
2.12.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
68'
68'
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
86
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
73
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
26'
26'
53
0
Руднев
Артем Руднев
84
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Теше
Роберт Теше
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг
0
Сон
Хын-Мин Сон