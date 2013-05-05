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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 45
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хасебе 65
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
5 мая 2013, 18:30 МСК
5.05.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
78
0
Ирачек
Петр Ирачек
84
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
45'
45'
90
0
Лам
Жи Гин Лам
88
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Брума
Джеффри Брума
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Качар
Гойко Качар
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
85
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
65'
65'
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
64
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
64
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Кьер
Симон Кьер
0
Фагнер
Фагнер
0
Перишич
Иван Перишич
0
Дост
Бас Дост