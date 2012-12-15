Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 12
Инуи 18
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
15 дек. 2012, 17:30 МСК
15.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Виейринья
Виейринья
85
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Полак
Ян Полак
74
0
Хасебе
Макото Хасебе
63
0
Диего
Диего
90
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Треш
Кристиан Треш
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Юнссон
Расмус Юнссон
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Бучер
Хайко Бучер
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
12'
12'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
18'
18'
81
0
Айхнер
Штефан Айхнер
77
0
Ошшен
Оливье Ошшен
87
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Хоффер
Эрвин Хоффер