Вильярреал - Атлетико: 09 января 2022 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
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Вильярреал - Атлетико: 09 января 2022 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Вильярреал
0
Атлетико
2
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 17:00
Атлетико
0
Вильярреал
0
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 23:00
Атлетико
3
Вильярреал
1
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 23:00
Вильярреал
0
Атлетико
0
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
Атлетико
2
Вильярреал
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
Вильярреал
1
Атлетико
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:30
Вильярреал
2 : 1
Атлетико
18.03.2018 18 марта 2018 вс 20:30
Вильярреал
2
Атлетико
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Атлетико
1 : 1
Вильярреал
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:30
Атлетико
1
Вильярреал
1
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 22:30
Атлетико
0 : 1
Вильярреал
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 22:30
Атлетико
0
Вильярреал
1
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 22:45
Вильярреал
3
Атлетико
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:30
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:30
Атлетико
0
Вильярреал
0
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
Вильярреал
1 : 0
Атлетико
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:30
Вильярреал
1
Атлетико
0
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 23:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 23:00
Вильярреал
0
Атлетико
1
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 21:00
Атлетико
0 : 1
Вильярреал
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 21:00
Атлетико
0
Вильярреал
1
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Атлетико
1 : 0
Вильярреал
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Атлетико
1
Вильярреал
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 21:00
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 21:00
Вильярреал
1
Атлетико
1
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Вильярреал
0
Атлетико
1
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 14:00
Атлетико
3 : 0
Вильярреал
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 14:00
Атлетико
3
Вильярреал
0
05.03.2011 05 марта 2011 сб 23:55
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
05.03.2011 05 марта 2011 сб 23:55
Атлетико
3
Вильярреал
1
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 22:00
Вильярреал
2 : 0
Атлетико
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 22:00
Вильярреал
2
Атлетико
0

Новости

В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
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«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36