Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Гранит Джака
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Чехия
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Барселона
Реал
ПСЖ
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Андрей Шевченко
Украина
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Вильярреал VS Атлетико
Поделиться:
Вильярреал - Атлетико: 09 января 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Атлетико: 09 января 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
0
Атлетико
2
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Атлетико
0
Вильярреал
0
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
Атлетико
3
Вильярреал
1
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0
Атлетико
0
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
Атлетико
2
Вильярреал
0
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1
Атлетико
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
Вильярреал
2 : 1
Атлетико
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
Вильярреал
2
Атлетико
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Атлетико
1 : 1
Вильярреал
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Атлетико
1
Вильярреал
1
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
0 : 1
Вильярреал
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
22:30
Атлетико
0
Вильярреал
1
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016
12 дек. 2016
пн
22:45
Вильярреал
3
Атлетико
0
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:30
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:30
Атлетико
0
Вильярреал
0
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:30
Вильярреал
1 : 0
Атлетико
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:30
Вильярреал
1
Атлетико
0
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
Вильярреал
0
Атлетико
1
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
21:00
Атлетико
0 : 1
Вильярреал
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
21:00
Атлетико
0
Вильярреал
1
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Атлетико
1 : 0
Вильярреал
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Атлетико
1
Вильярреал
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
21:00
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
21:00
Вильярреал
1
Атлетико
1
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Вильярреал
0
Атлетико
1
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
14:00
Атлетико
3 : 0
Вильярреал
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
14:00
Атлетико
3
Вильярреал
0
05.03.2011
05 марта 2011
сб
23:55
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
05.03.2011
05 марта 2011
сб
23:55
Атлетико
3
Вильярреал
1
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
22:00
Вильярреал
2 : 0
Атлетико
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
22:00
Вильярреал
2
Атлетико
0
Показать еще
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36